Kendall Jenner, sin sostén, alborotó Aeropuerto de Los Angeles [VIDEO]

Kendall Jenner no deja de ser el centro de atención de muchos en las redes sociales. En esta ocasión, la modelo de 21 años estuvo en el Aeropuerto de Los Angeles con un atuendo más que llamativo, a pesar que este tapaba su cuerpo de pies a cabeza.



En las fotos que le tomaron varios periodistas, los cuales suelen seguir a Kendall Jenner a cualquier lado al que va, se puede ver un detalle que podría pasar inadvertido para los más distraídos.



Sucede que Kendall Jenner no usó sostén con esta pieza, algo que se puede notar si uno mira fijamente los pechos de la musa. La forma del busto se puede ver en las imágenes.

Como no podía ser de otra manera, los seguidores de Kendall Jenner no tardaron en pronunciarse. Ellos felicitaron a la modelo ya que esto demostraría que sigue comprometida con el movimiento Free The Nipple, corriente que defiende el derecho de las mujeres a mostrar sus pechos sin temor.



Han sido incontables las veces que Kendall Jenner dejó el sostén de un lado para así 'ejercer' dicha libertad. En gran parte de dichas ocasiones, sus fans le han dado el respaldo necesario y evitado que los haters la destruyan con sus críticas.