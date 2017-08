Kendall Jenner se aburre del sostén y pasea así por Manhattan [VIDEO]

¿Qué es lo que pasa por la cabeza de Kendall Jenner? Esta es una pregunta que no pocos se podrían hacer en las redes sociales tras la última aparición que tuvo la musa en las calles de la siempre transitada Manhattan.



Como se puede ver en las imágenes que tomaron los paparazzi en la mencionada zona, Kendall Jenner salió con un atuendo con aplicaciones florales y unos lentes oscuros. ¿Acaso esto se presta para la polémica?



Pues, resulta que la prenda con los diseños de flores era traslúcida y dejaba ver el pecho de la modelo. Como ha pasado en otras oportunidades, Kendall Jenner no estaba usando sostén.



Las fotos se volvieron virales en las cuentas de fans de la celebridad en poco tiempo, algo que suele ocurrir con el material referido a Kendall Jenner.

Hay que mencionar que la joven salió a pasear hace poco con su amiga Bella Hadid, hermana menor de Gigi, y provocó las miradas de no pocos hombres por estar con una blusa parecida. Como es común, Kendall Jenner no tuvo nada que hablar con los periodistas.



CON KIM

Pero ello no fue todo. Un día después de aparecer por Manhattan con el coqueto polo, Kendall Jenner fue por la misma zona pero acompañada de la siempre mediática Kim Kardashian.

Los fotógrafos se volvieron locos y siguieron a las dos estrellas por todos los medios. Para evitar incidentes, Kendall Jenner y Kim Kardashian estuvieron acompañadas de agentes de seguridad privada.



Ambas, como se puede ver en las fotos que tomaron los paparazzi, estaban escogiendo ropa que se encontraba en rebaja. ¿Esto se puede prestar para la especulación sobre las finanzas de Kendall Jenner y Kim Kardashian?