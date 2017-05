¿Kendall Jenner es víctima del racismo de los lectores de Vogue India? [VIDEO]

Parece que la modelo Kendall Jenner no ha tenido mucha suerte en las últimas semanas. Y es que a la vetada publicidad de Pepsi y su vínculo con la fallida convención musical Fyre Festival se suma una aparición en Vogue India.



Tal como varios medios han reportado, Kendall Jenner aparece en la portada de la edición de décimo aniversario de la referida publicación. Hasta ahí todo bien. Lo polémico del asunto ha sido la reacción de los lectores.



Y es que no son pocos, como reveló Mirror, los que se han quejado por la presencia de Kendall Jenner en Vogue India. Ellos esperaban la portada con una modelo, actriz o celebridad local y no una mujer blanca.



¿Acaso Kendall Jenner es víctima de racismo o solo se trata de sentimientos nacionalistas? "Estoy molesto con Vogue India por fotografiar a una caucásica, quien no tiene relación con nuestro país", fue lo que mencionó un usuario en las redes sociales de la revista.

Vogue ha mantenido una buena relación con Kendall Jenner al punto de hacerla partícipe de numerosas ediciones. Lo más probable es que por este motivo se haya decidido incluirla en esta versión de aniversario.



Por otro lado, el encargado de fotografiar a Kendall Jenner para Vogue India fue el peruano Mario Testino, quien ya antes ha trabajado con la modelo en otras sesiones y producciones.

Kendall for Vogue India May 2017 Issue

Photographed by Mario Testino pic.twitter.com/bOSUMTcc8N — Kendall Updates (@knjdaily) 4 de mayo de 2017

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.