Kevin Blow "amiguito" de Michelle Soifer [VIDEO]

Kevin Blow dijo que no pasa por su mente tener una relación con Michelle Soifer, a pesar de que la ‘guerrera’ no lo descartó.



Hace poco dijiste que querías reconquistar a tu familia...

La verdad, sí lo intenté. Lamentablemente las cosas no funcionaron, creo que fue una decisión definitiva.



Michelle Soifer no descarta tener una relación contigo...

Creo que usar la palabra ‘descartar’ es la más apropiada, porque tú mañana dices ‘no’ y es ‘sí’, entonces quedas como un mentiroso. Es mejor dejar las cosas abiertas, pero no significa que estemos planeando o pensando en una relación.



¿No se darían una oportunidad?

Eso es algo que no estoy pensando ni tengo en mente. (M.Casas)