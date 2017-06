Kevin Blow: "Erick Sabater tiene doble moral" [VIDEO]

El dominicano Kevin Blow rompió su silencio y le respondió a Erick Sabater, quien lo calificó de ‘pajarraco de mala suerte’ por opacar la carrera de Michelle Soifer.



“(Erick) Es alguien que juega a la doble moral, porque se quiere congraciar con los peruanos, pero está humillando a las personas de su país. Se supone que un caballero no habla mal de nadie”, precisó Blow.



¿No te incomoda lo que te diga?

Las cosas se toman de quien vienen. Nunca le he dado confianza para que se exprese así de mí.



Hace poco no descartaste la posibilidad de que surja algo con Michelle Soifer... ¿Te da celos que Erick Sabater haya regresado a ‘Esto es guerra’ y estén juntos?

Me daría celos si tuviera algo, si no descarté nada es porque de repente nacía el amor, pero eso no significa que quería tener una relación con ella.



Te critican por el comentario que hiciste en contra de los peruanos...

Jamás hablé mal de los peruanos. Hice una transmisión en vivo, estaba leyendo los comentarios y cuando dije que ‘(‘el comentario’) tenía que ser de un peruano’ es porque los peruanos hablan así. No me refería a que los peruanos eran malos, sino a la jerga.



El abogado Walter Chinchay estuvo en el programa ‘Espectáculos’ y anunció que te denunciará por discriminación...

Para mí, ‘Espectáculos’ es un programa sin sentido y quieren compararme con Julieta (Rodríguez).



Jazmín Pinedo te llamó ignorante por mandar a tus críticos a jugar ‘La ballena azul’...

La conductora detesta a mi mejor amiga, por ende, va a querer dañar a su entorno, porque entre esa chica (Jazmín) y Michelle hay algo personal.



Asimismo, se especula que Kevin Blow participaría en el programa de Gisela Valcárcel, el Primer Campeonato Mundial de Baile de ‘El gran show’, donde representaría a su país, República Dominicana.



MICHELLE DE MALAS



Anoche, Michelle Soifer explicó en ‘Esto es guerra’ que llegó un poco tarde al programa porque tuvo un accidente automovilístico.

“No tuve la culpa, me chocaron el auto. Quise venir al programa y la otra persona dijo que no porque me iba a dar a la fuga. Llamaron a la prensa para hacer un escándalo, pero estoy bien, solo un poco nerviosa”, dijo.



Luego cuadró a Sabater por ‘bromear’ con su accidente.

“Si quiero tener chofer, lo tendré y te recuerdo que hacía de tu chofer porque manejo mejor que tú”, detalló la ‘leona’. (L.G/ E.C.)

