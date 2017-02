¡KHAAA! Flavia Laos chapa con el amigo de su ex enamorado [VIDEO y FOTOS]

¿Su ex y su actual pareja son amigos? ¿Tío Trome qué estás diciendo? Tranquilo sobrino, ahora te explico. Se trata de una foto de la cuenta de Instagram de Nicholas Wenzel, en la que se le ve junto a quien es la pareja de Flavia Laos en la novela, Ven Baila Quinceañera. Jeronimo Bosia.



Esta imagen se viralizó en Instagram y no faltaron los chistosos que etiquetaron a Flavia Laos en la imagen. "El nuevo y el ex", escriben los seguidores de Nicholas Wenzel en Instagram.



La foto en Instagram fue publicada hace un día y tiene más de 3.000 me gusta, los chicos se fueron a surfear juntos y decidieron sacar una instantánea del momento.

¿Qué tal estos surfers? #surfing #miraflowers #perú @jeronimobosia Una foto publicada por Nicholas Wenzel Terry (@nichowenzel) el 9 de Feb de 2017 a la(s) 7:28 PST

Los muchachos no han respondido los comentarios de sus seguidores y por supuesto Flavia Laos tampoco, sin embargo, los seguidores de la actriz no pueden dejar de alucina con esta publicación.



Algunos de los seguidores incluso les piden a los muchachos que se tomen una foto con el enamorado en la vida real de Flavia Laos, Emilio Jaime.



Flavia Laos se volvió tendencia hoy tras el regalo que le hizo a su actual pareja por San Valentín. Se trata de una promoción en un spa lujoso. Mira aquí las fotos del regalito.