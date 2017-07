Hace unos días, Peluchín mostró su enojo con Katty Cachay, abogada de Korina Rivadeneira y Eyal Berkover, por no querer enlazar con Amor Amor Amor. El conductor señaló que la letrada evitó contacto con su programa por la enemistad que tiene con el papá de Mario Hart.

"La abogada de tu novio le ha dicho nuestro miembro de equipo de producción que no va a enlazar con nosotros, que Eyal no va a hablar con nosotros, que no quiere tener nada con este programa por el comentario que hemos hecho sobre el papá de Mario Hart", le dijo Rodrigo González a Nair Bravo Metz.

Sin embargo, este martes Peluchín estuvo enlazado en vivo con Katty Cachay, Eyal Berkover y Nair Bravo para hablar sobre la detención que se dio la semana pasada. Después de hablar de la situación del israelí, Rodrigo González quiso aprovechar para hablar con la abogada sobre el caso de Korina Rivadeneira.

Con lo que no contó Peluchín -o Katty Cachay- es con la intervención sorpresiva de Nair Bravo. "Le prometimos con Eyal a Giovanni, el hijito de Katty y es fanático tuyo, que le ibas a mandar un saludo"

Peluchín revela actitud poco profesional de aboga de Eyal

Ni Peluchín o Gigi Mitre podían creer lo que estaban escuchando. La conductora solo atinó a reírse mientras que Rodrigo González se mostraba sorprendido con el pedido. "Pero mira cómo me comprometes así. Y encima con un niño", dijo el conductor.

"Giovanni te mando un beso, un abrazo con todo mi cariño. Gracias por vernos. Ahora apaga la tele porque tengo que hablar con tu mamá de una cosa muy seria. Anda a comer, juega con tus amiguitos y luego nosotros seguimos hablando. Ya somos amigos a partir de ahora. Pero no veas lo que sigue", dijo Peluchín, causando la risa de todos los que se encontraban enlazados en vivo.

Peluchín manda saludos al hijo de la abogada de Korina Rivadeneira

