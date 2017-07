Korina Rivadeneira: Su abogado enfurece y lanza tremenda acusación contra 'Espectáculos'

El abogado de Korina Rivadeneira, Humberto Abanto, acusó al programa Espectáculos de recibir información confidencial de Migraciones y convertirse en el 'portavoz' de esta institución, pero Jazmín Pinedo no tardó en ponerlo en su sitio.



"Han convertido su programa en el vocero de Migraciones. El señor Sevilla les ha entregado en diversos momentos información propia de Migraciones", dijo el abogado de Korina Rivadeneira, cuyo paradero aún sigue incierto, pero sigue muy activa en las redes sociales, desde donde lanza videos a las autoridades para que la dejen permanecer en el Perú.



Abogado Korina Rivadeneira habla sobre situación de Korina Rivanedeira

Jazmín Pinedo al escuchar esta acusación le hizo saber al abogado que "no nos consideramos voceros de nadie. Esta exclusiva se dio para un noticiero, nosotros estamos rebotando una noticia".



"¿Usted está asegurando que el señor Sevilla nos utiliza a nosotros y nos da información? Usted estuvo invitado hace mucho tiempo, qué pena que recién se comunique con nosotros", cuadró Jazmín Pinedo al abogado de Korina Rivadeneira.

Humberto Abanto, abogado de Korina Rivadeneira sostuvo que el superintendente de Migraciones no ha sido amenazado por el padre de Mario Hart y acusó al programa de malinterpretar las expresiones del suegro de la venezolana.



"El señor le tiene que explicar al país por qué no cumple las leyes que su propio gobierno ha dictado. El señor Sevilla quiere distraer y discutamos otra cosa y la única discusión que cabe aquí es por qué no cumple con la ley de extranjería y le concede la condición migratoria suspendida a Korina Rivadeneira", dijo el letrado.



Asimismo, llamó "ridículo espectáculo" el despliegue que la policía de extranjería ha iniciado en contra de "una joven que no ha cometido ningún delito".