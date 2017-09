Korina Rivadeneira: ¿Modelo recibió ayuda de Alan García para que no la expulsen? Esto dice expresidente

La polémica sentencia que anula la expulsión de Korina Rivadeneira de Perú sigue generando sospechas. Esta vez, usuarios pusieron la lupa sobre las felicitaciones que le envió el expresidente Alan García a la venezolana y al piloto Mario Hart.



Alan García utilizó su cuenta de Twitter para enviar sus felicitaciones. "Felicitaciones a Korina Rivadeneira y a Mario Hart por su triunfo sobre la arbitrariedad y la manía persecutoria de los malos funcionarios", escribió el expresidente.



Este tuit publicado por Alan García generó miles de comentarios que critican actitud de expresidente. "Tu eres experto en prescribir condenas. Quien mejor que tu para saludar gesto", se lee entre los comentarios.



Esta no es la primera vez que Alan García opina sobre el tema. El 05 de agosto, el exmandatario utilizó su cuenta de Twitter para hablar sobre la venezolana. "Perseguir a Korina Rivadenira, venezolana, casada con peruano y que escoge el Perú ante la dictadura chavista, ¿es error u obsesión?", escribió aquella vez.

Felicitaciones a Korina y a Mario Hart por su triunfo sobre la arbitrariedad y la manía persecutoria de los malos funcionarios. — Alan García (@AlanGarciaPeru) 1 de septiembre de 2017

El apoyo de Alan García a Korina Rivadeneira es cuestionad por usarios y figuras del Espectáculo. Anteriormente, el exmandatario y el congresista de su partido, Mauricio Mulder, expresaron su pesar porque la modelo tendría que volver a Venezuela.



Pero esto nunca fue cierto, Korina Rivadeneira no iba a ser deportada a Venezuela, su familia reside en Miamia. Además, el apoyo del exmandatario es cuestionado porque Mario Hart apoyó la campaña de Alan García en 2016.



Una de las figuras más importantes del espectáculo peruano, Peluchín, se refirió a este tema con una sugerente foto donde aparece Alan García y Mario Hart "¿Por que se sorprenden que en el congreso no se traten temas "sin importancia"como la inseguridad ciudadana, la corrupción de funcionarios, la economía, los sueldos de los maestros y demás asuntos que pueden esperar? No nos olvidemos que en las elecciones pasadas se engendró un lindo romance entre el partido Aprista y el señorito en cuestión", escribió Rodrigo González.



Si bien es cierto que Alan García no fue el único político que apoyo a Korina Rivadeneira, este apoyo causa más sospecha por el apoyo que le brindó Mario Hart al exmandaterio. Incluso, se dijo que el piloto iría en una lista al congreso.