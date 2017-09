Chica reality arremete contra Korina Rivadeneira y la tilda de mal ejemplo y estafadora [VIDEO y FOTOS]

La modelo Korina Rivadeneira es criticada por su compatriota y colega, Alexandra Méndez, quien la tildó de estafadora y mal ejemplo para los venezolanos. La Chama se mostró muy mortificada al ser consultada por la resolución judicial que beneficia a Rivadeneira.



Alexandra Méndez indicó que después de arreglar sus papeles, iba a trabajar porque ella no quiere estafar a nadie como siente que lo hizo Korina Rivadeneira. "Estoy regularizando todo, yo no voy a trabajar porque mi carnet de extranjería venció", indicó La Chama.



Alexandra Méndez indica que ella es distinta a Korina Rivadeneira. "Yo jamás voy a ser igual que ella, yo quiero a Perú. jamás voy a ser una estafadora", explicó bastante mortificada la ex integrante de Combate.



La Chama habló de sus inicios en Perú. "Yo llegué con las chicas doradas y la verdad no pienso hacer mal. Yo nunca me doy a la fuga, siempre doy la cara", respondió Alexandra Méndez sobre Korina Rivadeneira.



Alexandra Méndez le hizo un pedido a Korina Rivadeneira, la modelo le pidió a la esposa de Mario Hart que ya no siga dejando mal a los venezolanos. "Uno tiene que dar la cara siempre, ser responsable con Perú que te ha dado tanto", explicó la modelo.



