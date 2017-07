Korina Rivadeneira: André Castañeda pide que expulsen también a Eyal Berkover

El ‘combatiente’ André Castañeda dijo que el israelí Eyal Berkover no tiene ningún motivo para quedarse en Perú y debería ser deportado. Esto lo dice justo cuando el caso de Korina Rivadeneira se encuentra en el centro de atención.



“Eyal Berkover no es casado, viene de otro país. No sé cómo estarán las relaciones entre Perú e Israel. Yo sé que no hay ningún convenio. ¿Además refugio de qué va a pedir Eyal? Eso es ‘fantasmear’, son manotazos de ahogado”, expresó André Castañeda, mientras Korina Rivadeneira sigue siendo buscada por la Policía de Extranjería.

André Castañeda aclaró que la situación de Krayg Peña es totalmente diferente a la de Eyal Berkover y sí procedería la solicitud de asilo político porque su familia es opositora al gobierno de Nicolás Maduro.

Cabe destacar que los casos de Korina Rivadeneira, Eyal Berkover y Krayg Peña estaban siendo revisados desde hace meses por Migraciones. Tras varias apelaciones y pedidos para lograr estatus de refugiada, la 'veneca' pasó a la clandestinidad esta semana para que ser deportada del país.