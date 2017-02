Korina Rivadeneira arremete contra Leslie Shaw por Mario Hart: "Déjalo en paz" [VIDEO]

Korina Rivadeneira siempre quiere estar alejada de las polémicas sobretodo luego que se hicieran públicas sus saliditas con Mario Hart. Sin embargo, esta vez sí decidió defender al guerrero de las burlas de Leslie Shaw.

La cantante de 'Loco' y conductora de 'Amor de Verano' criticó la carrera musical de Mario Hart y dijo que fue ella quien le dio el impulso para que ahora el guerrero se luzca en las discotecas.

Korina Rivadeneira decidió salir al frente para defender la carrera musical de Mario Hart y comentó que cada uno puede aprender lo que quiera y que lo deje en paz.

"En esta vida nada es imposible y el que quiere cantar, lo puede hacer, trabajándolo. Si te gusta, lo vas a lograr. En cualquier momento. Hay otras personas como ella (Leslie Shaw) que de chiquita lo trabajó, nació con eso y es aplaudible porque es una artista. Está bendecida con esa linda voz. Pero si hay otras personas a las que les gusta, les apasiona, y quieren comenzar a trabajarlo, déjalo en paz, que lo haga y lo trabaje”, dijo Korina Rivadeneira.

La venezolana también está incursionando en la música pero quiere dejar en claro ella se empezó a preparar antes de sus salidas con Mario Hart y le aclaró a Leslie Shaw que nadie puede decirle qué hacer o qué no hacer.

"Desde hace mucho tiempo yo no tenía nada que ver con ella (Leslie Shaw) ni con Hart ni con nadie. Yo estaba haciendo estos temas (...) Tengo que aprender todo lo que pueda y si puedo aprender canto, lo voy a hacer también. No tiene que venir a decirme 'tú no puedes porque...' La única persona que tiene que decirme que puedo o que no puedo hacer soy yo misma. Y yo digo que sí puedo hacerlo", dijo Korina Rivadeneira.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.