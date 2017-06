El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una resolución en la que se resuelve la cancelación de la residencia a la ciudadana venezoloana, Korina Rivadeneria. El documento confirma la sanción que le impuso Migraciones en abril de este año a la modelo.

Uno de los puntos claves de la resolución señala que Korina Rivadeneira falseó documentos durante el proceso de solicitud de refugio en nuestro país. Por esta razón se le impone como sanción la cancelación de residencia.

En el artículo 1 de la resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores se lee "Confirmar la Resolución de Superintendencia de Migraciones, de fecha del 27 de abril de 2017, que impuso la sanción de la cancelación de residencia a la ciudadana venezolana". En el mismo artículo se lee que Korina Rivadeneira cometió la infracción de falsedad genérica.

Korina Rivadeneira con un pie fuera Korina Rivadeneira con un pie fuera

Además, la solicitud de refugio que tenía la venezolana fue rechazada. El documento de Migraciones, con fecha 12 de junio, refuta cada uno de los argumentos dados por la defensa de Korina Rivadeneira y le niega la solicitud de refugiada en el Perú al no contar con las condiciones para ser considerada como tal.



Sin embargo, el abogado de Korina Rivadeneira informó que se presentó un hábeas córpus para evitar su salida del país. Según informó Cuéntamelo Todo, al enterarse de la disposición, la defensa de la venezolana decidió volver a solicitar el refugio pero se le negó.



"El Ministerio de Relaciones Exteriores denegó el pedido de refugio a Korina Rivadeneira tras tres meses de presentada dicha solicitud. La Comisión Especial de refugiados decidió no concederle el refugio al considerar que no cumple con los requisitos para acceder a dicha condición", leyó el reportero de Cuéntamelo Todo.