Korina Rivadeneira reprochó la 'cacería' en su contra y aseguró que no es una criminal [VIDEO]

El tema que rodea la situación legal en Perú de la modelo Korina Rivadeneira tiene para más días. Esto quedó demostrado con un nuevo video que fue transmitido en el programa Beto a saber, conducido por el periodista Beto Ortiz.



En este clip, la venezolana reprochó a las autoridades peruanas por la cacería que se ha emprendido en su contra, asunto que las personas vieron por medio de varios videos. Korina Rivadeneira pidió que también se haga lo mismo contra personas que cometieron crímenes.



“Deberían buscar a terroristas, a violadores y yo no soy ninguna de esos”, fue lo que expresó la chica aparentemente afectada por la situación. Además de ello, Korina Rivadeneira habló de cómo el tema habría influido en su relación con Mario Hart, su esposo.

“Mario lloraba muchísimo y nos miramos y dijimos ‘no podemos’. ‘No puedo dejarte’, me dijo y yo le dije ‘no me puedo ir’ porque estábamos muy enamorados”, expresó Korina Rivadeneira, quien agregó que ambos se casaron porque se aman. Sobre esto último, la 'guerrera' manifestó que se siente harta de las suspicacias acerca de su matrimonio con el piloto.



Hay que mencionar que la unión civil de Korina Rivadeneira y Mario Hart está llena de dudas ya que todo indicaría que se hizo para que la modelo no fuera expulsada de Perú. Algunos aspectos, como la dirección de residencia, fueron motivo para los comentarios.