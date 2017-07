Korina Rivadeneira mandó mensaje desde la clandestinidad por temor a expulsión [VIDEO]

Korina Rivadeneira pasó a la clandestinidad. La 'veneca' dejó en claro esta situación a través de un mensaje en video en el que se mostró asustada porque la Policía ya estaría buscándola.

La Policía me está buscando en este momento, cosa que me tiene muy mal y muy asustada, pero quiero que sepan que yo no he hecho nada malo y que no merezco lo que me está pasando", dijo Korina Rivadeneira en video emitido este lunes por la noche en el programa Beto a Saber de ATV.

Como se recuerda, Migraciones confirmó que el caso de Korina Rivadeneira está considerado como 'cerrado', luego de que la defensa de la modelo presentará más de una apelación para evitar que procediera su expulsión del Perú por irregularidades en la información que presentara a las autoridades para lograr obtener su residencia.

Korina Rivadeneira, quien fue muy criticada durante varias semanas por haberse casado con Mario Hart presuntamente para tratar de que no sea deportada de nuestro país, apareció en estas nuevas imágenes llorando y reiterando las que, en su opinión, son las acciones muy irregulares con las que las autoridades han actuado en su caso.

"La primera vez que me deportaron fue por haber dado información falsa para ser turista, lo cual es ilógico. ante esto nosotros respondimos y la Superintendencia volvió a responder con una nueva resolución que decía 'sí, tienes razón, ya no te vamos a deportar por esto', pero luego me adjuntan otra resolución en la que dicen que me van a deportar por falsificación de documentos, lo cual es falso. Mi contrato de trabajo está debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo", añadió Korina Rivadeneira en el mensaje en video.