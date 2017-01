¿Korina Rivadeneira y Diego Bertie en una cama? Video sorprende a todos

Korina Rivadeneira dejó sorprendidos a sus seguidores en Instagram al publicar un video en el que se le ve en la cama con Diego Bertie. Ambos se muestran más que felices por la situación, la cual comparten con un chico más.



Como se puede ver en el clip, la grabación fue iniciativa de Korina Rivadeneira. Ella, con el móvil en una mano, enfoca a sus acompañantes para luego lanzar una afirmación que despeja las dudas acerca de la situación.



"No es lo que parece", mencionó Korina Rivadeneira en la grabación que cuenta con más de 84 mil reproducciones en Instagram. Esta cantidad podría aumentar porque la publicación tiene solo un día en la red.

¿EMBARAZO?

Hay que mencionar que, hace poco, Krayg Peña se presentó en el programa Amor de verano, donde le consultaron si Korina Rivadeneira había estado embarazada. El excombatiente prefirió no ahondar en el tema, pero dio luces de lo que habría pasado.



"Fue un tema complicado, fue casi al final de la relación, pero no me gustaría hablar de eso porque es feo", mencionó la expareja de Korina Rivadeneira.

