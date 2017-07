¿Korina Rivadeneira está embarazada? Mamá de Mario Hart deja a todos en shock con estas declaraciones [VIDEO]

Maribel del Águila, madre de Mario Hart, salió al frente a defender a su nuera Korina Rivadeneira. La mamá del piloto se presentó en el programa Día D para dar su versión de los hechos y aseguró que su hijo y la venezolana se casaron por amor.

"Mira yo creo que basta verlo (que es una relación real) Como madre jamás hubiera entrado a formar parte de algo que no fue real. En algún momento después que estaba casado le dije: 'ahora yo ya paso a un segundo plano. A partir de ahora lo primer tiene que ser tu esposa Korina'", dijo muy claro Maribel del Águila.

Pero eso no fue todo. Tal vez por los nervios de la entrevista, la mamá de Mario Hart dejó entrever que tal vez Korina Rivadeneira estaba esperando un bebé. ¿Cómo así? Maribel del Águila hablaba de cuánto el piloto quería tener hijos. Sin embargo, ella misma se detuvo y no quiso hablar del tema.

"Yo sería feliz con mis nietos corriendo acá. Mario toda la vida ha querido tener sus hijos y le encantan los niños. Es más... No, mejor no decimos nada. No, jajaja. No han encargado. Al menos que yo sepa", dijo entre risas nerviosas la mamá de Mario Hart.

Mamá de Mario Hart (Desde el minuto 13:21)

Tras esto, la reportera de Día D también especuló sobre esta especulación y señaló: "¿Será este el giro inesperado de la novela de la vida real? De ser así ¿podría un hijo evitar la salida de la venezolana de la tierra prometida que parece haberse convertido el Perú? Pronto lo sabremos"

