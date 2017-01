¿Korina Rivadeneira estuvo embarazada? Krayg Peña habló al respecto [VIDEO]

La ruptura de la relación que tenían Korina Rivadeneira y Krayg Peña fue de la atención de muchos hinchas de los realities, donde este romance floreció. Con el pasar de los meses, los venezolanos han hecho su camino al andar y parecen no tener heridas abiertas.



Sin embargo, como se vio en el programa Amor de verano, Korina Rivadeneira y Krayg Peña tendrían algo no resuelto o, al menos, que quedó en puntos suspensivos. Todo esto se notó cuando Tilsa Lozano le hizo una pregunta, a todas luces, incómoda de contestar.



La 'Vengadora' le consultó a Krayg Peña si, como muchos rumores apuntaron, Korina Rivadeneira estaba embarazada. Si bien él no quiso afirmar ni negar, lo cual se presta para la especulación, dejó algo que muchos podrían tomar como un rotundo sí.

"Fue un tema complicado, fue casi al final de la relación, pero no me gustaría hablar de eso porque es feo", sostuvo Krayg Peña a las cámaras de Amor de verano. "Sí pasó algo con eso, pero no me gustaría mencionarlo", dijo la expareja de Korina Rivadeneira.



No obstante, Ernesto Jiménez se mostró insatisfecho por la respuesta de Krayg Peña y le preguntó si este problema comenzó el declive de su amorío con Korina Rivadeneira. El fornido indicó que las cosas entre los dos estaban mal desde hacía tiempo.

