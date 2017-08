Korina Rivadeneira no sería deportada a Venezuela ¡Ernesto Jiménez pide que dejen de mentir! [VIDEO]

Diversos políticos se pronunciaron sobre el caso de Korina Rivadeneira y muchos consideran que sería terrible que la modelo sea deportada a Venezuela, debido a la situación del país. El panelista de Espectáculos, Ernesto Jiménez, hablo sobre el tema.



Ernesto Jiménez criticó a Mario Hart por continuar repitiendo lo que dice la defensa de la modelo Korina Rivadeneira en la entrevista que le dio el piloto a la periodista Milagros Leiva. "Yo no veo nada nuevo ahí. No le han preguntado lo que realmente quiere saber la gente", indicó el panelista de Espectáculos.



El también fotógrafo criticó a los políticos que se han pronunciado sobre el tema y sugirió que se trata de oportunismo. "Muchísimos personajes políticos, justo en un momento de investigación de ciertos temas bastante particulares, salían a hablar del tema de Korina Rivadeneira", explicó Ernesto Jiménez.



La opinión más álgida de Ernesto Jiménez llegó cuando se refirió a la próxima deportación de Korina Rivadeneira. "Decían cómo la van a enviar a Venezuela, es imposible que la mandemos a Venezuela. Yo estoy de acuerdo en que Korina hay que tratarla bien, pero tampoco hay que mentirle a la gente porque todos sabemos que la deportación no es a Venezuela", indica el panelista.



Hace unos días, Mario Hart sorprendió a muchos de sus hinchas en Esto es Guerra al presentar su tema 'Aquí se queda', título que parece ser una indirecta sobre el caso de Korina Rivadeneira, quien se encuentra en la clandestinidad por tener sobre sí una orden de expulsión de Perú.



En sus primeras palabras, Mario Hart dejó en claro sus deseos de hacer un tema al lado de Michelle Soifer, la cual se mostró complacida. Luego de esto, las referencias hacia la situación de Korina Rivadeneira se manifestaron.



El piloto, quien mantuvo una larga relación con Alejandra Baigorria, sostuvo que quiere volver a Esto es Guerra acompañado de la venezolana. "Esperemos que sea pronto y que no venga solo, sino que pueda venir acompañado de mi esposa (Korina Rivadeneira)", dijo.



Mario Hart indicó que está seguro que Korina Rivadeneira extraña a sus compañeros de Esto es Guerra. "Mi amor, sé que nos estás viendo. Te mando un beso enorme", señaló el también 'ex' de Leslie Shaw.

