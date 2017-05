¿Korina Rivadeneira fuera de Esto es Guerra? Esto dice el gerente de América Televisión

Por: Eric Castillo y Bety Pashanasi



El gerente general de América Televisión, Eric Jurgensen, lamentó la situación que vive Korina Rivadeneira y aclaró que el canal no ha iniciado ninguna investigación porque es un tema personal y no es empleada de la televisora, sino de la productora ‘Pro TV’.

“Lamento lo que está viviendo, es una tristeza todo esto. Ese es un tema personal donde el canal no se puede meter ni opinar porque son temas personales”, dijo el directivo sobre Korina Rivadeneira.

“No es empleada nuestra, no es de América, sino de Pro TV, y no hemos iniciado ninguna investigación. No sabemos cuál será el final de todo esto, pero mientras pueda trabajar, seguro que lo seguirá haciendo”, finalizó Jurgensen.



A su vez, trascendió que Korina Rivadeneira habría sido separada de ‘Esto es Guerra’ hasta que resuelva sus problemas migratorios y tributarios.

Se alistan a judicializar caso de Korina Rivadeneira.

‘LA LEY ES IGUAL PARA TODOS’



De otro lado, Eduardo Sevilla Echevarría, Superintendente Nacional de Migraciones, al ser consultado por la situación actual de Korina Rivadeneira, quien ha solicitado la nulidad de la resolución que cancela su residencia y dispone su salida del país, sostuvo que la ‘ley se respeta’.

“En lo que va del año ya se han sancionado a 900 extranjeros y la ley es igual para todos, eso es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Es un hecho de dominio público que Migraciones notifica a las personas extranjeras y en función a esto se cumple con el procedimiento establecido”, sostuvo el funcionario sobre el caso Korina Rivadeneira.

Sobre cuándo se daría el cumplimiento de la salida de Korina Rivadeneira, indicó que es de dominio público que existe una solicitud de ‘refugio’ presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores que deberá ser resuelta previamente.