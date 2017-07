Korina Rivadeneira: Claudia Ramírez lamentó mala situación de venezolana [VIDEO]

La vedette Deysi Araujo aconsejó a Korina Rivadeneira ponerse a derecho, dar la cara y afrontar las acusaciones que se le imputan.



“Debería dar la cara. Si cometió un error, debería dar la cara y afrontarlo. Yo, como peruana, trabajo y pago mis tributos. Una extranjera con mayor razón debería hacerlo. Si las autoridades le pidieron que abandone el país, debe hacerlo inmediatamente”, expresó la pelirroja.



Por otro lado, Claudia Ramírez lamentó la situación de Korina Rivadeneira. “Su situación es lamentable, no se lo deseo a nadie. Felizmente yo tengo todo en regla”, sostuvo.



En tanto, Macarena Vélez expresó su indignación por lo que está viviendo su amiga Korina Rivadeneira.



“Yo estoy con ella (Korina Rivadeneira), la apoyo totalmente, me parece injusto. No sé nada de ella, espero que tenga fuerzas en estos momentos y todas las noches rezo para que todo esto pase. Ella está muy enamorada y debe vivir feliz su relación”, finalizó.