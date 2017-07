Korina Rivadeneira trabajó ilegalmente en Perú teniendo la condición de turista [VIDEO]

La venezolana Korina Rivadeneira cree que de ser expulsada, su esposo Mario Hart la acompañará porque se aman. Sin embargo, desea quedarse porque su familia está aquí.



Además, Korina Rivadeneira reconoció que incumplió la ley porque trabajó en el país teniendo visa de turista.



“Yo tengo una familia aquí. Yo amo a Mario. Yo sé que él puede ir conmigo (a Venezuela) como dice, pero así no son las cosas. Él tiene su familia aquí y yo a su familia la adoro. Yo también tengo otros familiares aquí”, expresó Korina Rivadeneira, convencida de que el piloto la seguirá en caso de ser expulsada del país, tal como lo viene exigiendo Migraciones.



TRABAJÓ COMO TURISTA

En otro momento, Korina Rivadeneira señaló que trabajó teniendo la condición de turista.



“Me arrepiento muchísimo de haber trabajado en calidad de turista. Son errores que uno comete cuando tiene 17 años, cualquier persona puede entender esto”, dijo Korina Rivadeneira.



Asimismo, aseguró que desde el 2014 regularizó su situación.

“Desde el 2014 trabajo dentro del marco legal, pagando mis impuestos todos los meses y eso pueden averiguarlo en la Sunat”, agregó Korina Rivadeneira.



Ella también dijo que aquella falta merecía una multa, pero no la expulsión. “Si en su momento cometí un error, no merece una expulsión, es un error al que se le pueda acreditar una multa. Todo lo que están haciendo es un atropello”, precisó Korina Rivadeneira.

NIEGA EXTORSIÓN

Por su parte, el padre del piloto, Mario Hart Potestá, negó haber extorsionado al superintendente de Migraciones, Eduardo Alfonso Sevilla, a través de mensajes de WhastApp.



“Lo que sucede con él (Sevilla) es que se siente cual animal atrapado, ¿y qué es lo que hace un animal cuando está atrapado? Lo único que le queda antes de morir es atacar. Busca una cámara de televisión para salir de su patraña”, manifestó Hart Potestá al programa ‘Domingo al día’.