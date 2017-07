Korina Rivadeneira: Eyal Berkover la emprende contra Peluchín por esto [VIDEO]

Eyal Berkover calificó como ‘jugada sucia’ lo que intentaron hacer hace unos días ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, cuando abordaron a su abogada Katty Cachay para hablar del tema de Korina Rivadeneira tras exponer la defensa del israelí.



“Yo les abrí las puertas de mi casa para hablar de mi tema y contar mi verdad, no quería que se mencionen a terceras personas, me pareció una jugada sucia”, dijo Eyal Berkover, quien se presentó con su novia Nair Bravo en ‘El gran show’.



La modelo argentina añadió: “Nosotros no queremos generar controversia, no la estamos pasando bien. Con Korina Rivadeneira se han generado muchos anticuerpos y hemos decidido no vincular un caso con el otro. Sin embargo, la queremos mucho y sabemos que es una buena persona”, agregó Nair.



(E.C.)

El Gran Show: Eyal Berkover