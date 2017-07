Korina Rivadeneira: Gigi Mitre arremete contra mamá de venezolana por posible embarazo [VIDEO Y FOTOS] 

La modelo Korina Rivadeneira cumple 21 días en la clandestinidad y en la prensa de espectáculos se especula de un posible embarazo de la venezolana. Al respecto, la conductora de "Amor, amor, amor", Gigi Mitre le dedicó unas duras palabras a la mamá de la ex chica reality.



Gigi Mitre indicó que haría en el lugar de la mamá de Korina Rivadeneira. "Si ella fuera mi hija y veo por todo lo que está pasando, de verdad que la agarro de los pelos y me la llevo. Si la mamá vive en Miami, tan bien como dicen, yo me la llevo", indicó la conductora de "Amor, amor, amor".



Gigi Mitre arremetió contra la mamá de Korina Rivadeneira. "Yo no permitiría que mi hija esté pasando por una situación así. Ella no es ratera, no es delicuente, no ha matado a nadie y está en la clandestinidad", explicó la conductora de "Amor, amor, amor".



Gigi Mitre despotricó contra Korina Rivadeneira