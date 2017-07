Korina Rivadeneira: Greysi Ulloa le da este consejo ante orden de expulsión [VIDEO]

Greysi Ulloa, la polémica hermana de la colombiana Milena Zárate, reapareció ante cámaras este jueves para comentar en caso de Korina Rivadeneira. Como se recuerda, la bailarina fue expulsada del Perú en un momento y le dio un consejo a la 'veneca', quien pasó a la clandestinidad cuando volvieron a rechazar sus acciones legales para permanecer en el país.



"A mí me choca porque yo pasé por lo mismo. Yo nunca me escondí, siempre di la cara... A mí me sacaron sólo por la insolvencia económica. Si en el Perú le están diciendo 'retírate por las buenas' hay que hacerlo", indicó Greysi Ulloa, quien recordó cómo fue deportada del Perú, aunque pudo volver para dar a luz a su primer hijo. La joven opinó que Korina Rivadeneira se está dejando llevar por malos consejos actualmente

"Ella se está dejando influenciar por otras personas que no la están ayudando... Yo le diría, como extranjera y por haber pasado lo mismo, que simplemente afronte la realidad y que si realmente Mario la ama, como dice, él va a estar con ella en los peores momentos", añadió Greysi Ulloa, quien espera su segundo hijo actualmente y espera ver cómo se resuelve el caso de Korina Rivadeneira.

Recordemos que Korina Rivadeneira se hizo humo hace dos días y las autoridades han emprendido su búsqueda por distintos lugares de Lima y Huaral que fueron en algún momento declarados por la modelo como de residencia, entre ellos el domicilio que declaró en Huaral para casarse con Mario Hart en esa jurisdicción.

Mientras tanto, Korina Rivadeneira se ha comunicado a la opinión pública a través de mensajes de video subidos en su cuenta de Instagram. En el más reciente, la venezolana tuvo una actitud desafiante contra el superintendente nacional de Migraciones, Eduardo Sevilla, sobre los motivos por los que se han rechazado sus pedidos para poder quedarse en Perú.