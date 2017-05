Korina Rivadeneira: Su defensa judicializará su caso para evitar expulsión [VIDEO]

Tras declararse nula la apelación de Korina Rivadeneira a la resolución de expulsión que recibió, su defensa anunció que se dispone a judicializar su caso.

Humberto Abanto Verástegui, abogado de Korina Rivadeneira, indicó en una entrevista en Canal N cuáles son los argumentos que presentarán para esta nueva acción legal con el que tratarán de impedir que la 'veneca' no sea deportada del Perú.

"Quien tendría que pagar los tributos cuando se trata de un extranjero no domiciliado es la empresa que lo contrata...Luego regulariza su situación", indicó el abogado de Korina Rivadeneira al hablar de las denuncias sobre la forma en la que la 'veneca' no habría estado pagando impuesto por años al tener supuestamente solo visa de turista.

"El procedimiento es tan caprichoso que se le acusa en la resolución de gerencia de que dio información falsa para ser turista... Ella no puede haber dado información falsa para ser turista, porque usted para ingresar de turista no tiene que dar ninguna información falsa. Usted para ingresar, y más aún los miembros del Pacto Andino, no tienen que dar ninguna información para ingresar con sus documentos, ni siquiera necesitan el pasaporte", agregó el abogado de Korina Rivadeneira.

"Lo que nosotros decimos es que cuando se dicta la resolución del 27 de abril, que es la que resuelve nuestra apelación, debió aplicarse ya el Decreto Legislativo 1350 y variar la sanción por una multa", finalizó el defensor de Korina Rivadeneira.