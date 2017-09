Korina Rivadeneira: La extraña movida de Jueza que declaro nula orden de expulsión de modelo [VIDEO]

Causa sospecha. La jueza que dictaminó que la modelo Korina Rivadeneria se quede en Perú se llama Rocío del Pilar Briceño Rabines. El caso fue visto hasta por dos jueces anteriores que fueron cambiados por la funcionaria en menos de un mes.



La jueza reemplazó al juez César de la Cruz Tipián, antes de este funcionario el caso fue visto por el magistrado del Noveno Juzgado Especializado en lo Constitucional, Fidel Torres Tasso. Fue Rocío quien se encargó de ver la acción de amparo presentada por la defensa de Korina Rivadeneira.



Además, lo que causa sospecha fue que la jueza fue la única que admitió la demanda de acción de amparo que presentó Korina Rivadeneira contra la Superintendencia Nacional de Migraciones para quedarse en el país ¿A la tercera la vencida, no?



Rocío del Pilar Briceño Rabines es la jueza que considera que Migraciones vulneró los derechos de Korina Rivadeneira. En la resolución emitida por el Sexto Juzgado Especializado Constitucional de Lima se lee que la orden de expulsión que emitió la Policía de Extranjería a Korina Rivadeneira queda sin efecto legal.



Según la aplicación Suprema Fortuna de Ojo Público, Rocío del Pilar Briceño Rabines no ha presentado su hoja de vida por lo tanto no se sabe que estudios tiene. Desde el 2002 al 2014 su patrimonio se incremento en 27%. Puedes ver más sobre la jueza que dejó que Korina Rivadeneira se quedará en Perú aquí.

