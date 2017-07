Al parecer la ausencia en Esto Es Guerra sí es un tema serio. Krayg Peña estaría como no habido después que se cancelara su residencia en Perú. Según el programa 'Amor Amor Amor', el venezolano estaría tomando la misma decisión que Korina Rivadeneira para evitar su salida inmediata.

En el avance del programa conducido por Peluchín y Gigi Mitre, agentes de la Policía de Extranjería habrían estado buscando a Krayg Peña. De la misma manera los efectivos buscaron a su expareja, Korina Rivadeneira, llegando incluso hasta Huaral.

Recordemos que Krayg Peña estuvo ausente en Esto Es Guerra el día viernes y lunes. Los conductores no dieron mayor información sobre su ausencia en el programa. El venezolano, así como Korina Rivadeneira, también habría trabajado con visa de turista.

Recientemente, Krayg Peña dio declaraciones sobre la situación que vivió Eyal Berkover al ser detenido en la puerta de su domicilio. El venezolano lamentó la situación pero comentó que, si estuviera en la misma posición, se iría del país.

Krayg Peña ¿no habido?

"Si te das cuenta, las personas implicadas no pueden hablar. Espero usar todos mis recursos legales. Si me tengo que ir, me iré, pero me iré haciendo lo mejor que puedo", declaró Krayg Peña.

Fuentes de Trome.pe afirmaban hace unos días que la situación de Krayg Peña se resolvería en agosto. Por ahora, al venezolano sólo le quedaba esperar lo que decida la Policía de Extranjería de la Superintendencia de Migraciones.



Krayg Peña sobre Eyal Berkover

