Korina Rivadeneira, ahora que se lanzó al mundo de la música, pidió que no la comparen con Leslie Shaw.

“No tengo un referente musical, pero definitivamente Leslie no sería porque ella va por otros géneros, le gusta el reggae, el rock; y yo no estoy para eso. Sé que se ha referido bien de mí y le agradezco ese respeto, porque yo siempre se lo tuve (respeto). La gente no debería comparar porque somos dos personas diferentes. De hecho, la admiro muchísimo como artista”, afirmó Korina Rivadeneira.

Korina Rivadeneira contó que viene estudiando canto, no solo como un complemento de su carrera actoral, sino porque le gusta.

“Mi canción (‘La noche no termina’) la grabé hace mucho tiempo. Mis hermanas, porque somos cinco mujeres, todas cantan, menos yo. Ahora estoy aprendiendo, también para complementar mi carrera de actriz. Estoy tomando clases de canto y me han dicho que tengo bonito color de voz”, indicó Korina Rivadeneira.