¡No la quieren! Algunos usuarios de Facebook, en desacuerdo con la decisión de la fiscalía que permitió la permanencia de Korina Rivadeneira en nuestro país, están organizando una marcha para que la modelo se retire del Perú.

La movilización, titulada "Marcha para que Korina Rivadeneira se largue del Perú (Robo al Perú)" ya cuenta con 500 interesados en participar y fue creado por la página de Facebook "Mario Hart Impostor no Cantas".

La cita está pactada para el miércoles 04 de octubre a las 2:00 pm, en la Plaza San Martín. Dentro del mismo evento de Facebook, varios usuarios de esa red social han expresado su descontento con la anulación de expulsión interpuesta a Korina Rivadeneira.

Sin embargo, aunque en menos cantidad, también hay usuarios que decidieron defender a Korina Rivadeneira y criticaron la creación de la marcha. Estos usuarios se excusaron diciendo que hay cosas más importantes por las que preocuparse en nuestro país.

En la descripción del evento se lee la razón por la que los usuarios decidieron tomar cartas en el asunto y crear la movilización. "Este evento es creado por la única razón de que esta chica engañó al Perú, nunca pagó sus impuestos, trabajó 7 años malgastando e dinero de los peruanos, haciéndose la víctima con su familia, que sufría en Venezuela, cuando la vivían de lo más lindo en Miami. Y se casó con un tipejo en 1 mes para quedarse como sea en el Perú. Esta (ladrona) nos estafó. El Perú ya no la quiere, vete a vender arepas que mostrando el c**o no vas a vivir #KorinaLárgateDelPerú".

Como se recuerda, Korina Rivadeneira estuvo dos meses en la clandestinidad, mientras la justicia peruana la buscaba para deportarla a su país. Hace unos días, la modelo sorprendió con la noticia de la anulación de su expulsión. Ahora, ella puede trabajar tranquilamente en nuestro país.

Korina Rivadeneira no dudó en celebrar a lo grande su libertad. La esposa de Mario Hart tuvo su primera aparición pública, cuando acompañó al piloto al Lima Music Fest. La veneca cantó y bailó durante toda la participación del chico reality.



Pero eso no fue todo. En breves declaraciones a la prensa, Korina Rivadeneira gritó a todo pulmón: "¡Me quedo!". Además, comentó que organizará una conferencia de prensa para hablar de todo sobre su situación migratoria. "Estamos felices porque se acabó todo".

