Korina Rivadeneira: María Pía Copello sueña con su regreso a 'Esto es Guerra'

La conductora María Pía Copello comentó que extraña a Mario Hart y Korina Rivadeneira y aclaró que no participará en el nuevo programa de la productora de Gisela Valcárcel (GV Producciones), al lado de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, como dejó entrever Rebeca Escribens.

“Tengo mucho cariño por ambos, ojalá todo salga bien (Korina Rivadeneira sigue en la clandestinidad porque se ordenó su expulsión del país), se les extraña y espero que vuelvan pronto”, precisó María Pía Copello, quien retomará la animación infantil con el espectáculo ‘Guerra de Juguetes’, que presentará el 20 de agosto en el Teatro Plaza Norte.

¿Es cierto que acompañarás a Ethel Pozo y Yaco Eskenazi en el nuevo programa de GV Producciones?



No. Estoy muy feliz en ‘Esto es guerra’, no tengo tiempo para más y le deseo mucha suerte a quien esté convocado. No me han llamado.

A su vez, el panelista de ‘Cuéntamelo todo’, Santi Lesmes, dijo que el nuevo programa que alista Gisela no será su competencia.



“Son formatos distintos, nuestra competencia es clara y sigo pensando que somos el número uno de los programas de espectáculos”, sentenció Lesmes.