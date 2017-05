Korina Rivadeneira: "Mario Hart y Krayg Peña se pelean por mí" [VIDEO y FOTOS]

Korina Rivadeneira defendió a su esposo Mario Hart y asegura que Krayg Peña es quien siempre lo provoca y hasta habla mal de ella.

“(Krayg) Todos los días estuvo aquí provocando y provocando. Incluso hablando mal de mí en otros canales, en prensa, en todas partes. No puede estar todo el tiempo así, faltando el respeto y pretender que no vaya a pasar nada”, dijo Korina Rivadeneira, quien le pidió a su expareja que continúe con su vida.



“A mí también me molesta, me provocaría hablar con él y decirle: ¿qué pasa, quédate tranquilo? No hay pique, sigue con tu vida y ya”, indicó Korina Rivadeneira.



Además, comentó que la pelea entre Mario y Krayg no es por ella.

“La verdad, no creo que sea por mí ni por ellos, simplemente es que funciona para la televisión”, señaló Korina Rivadeneira.



Perdió los papeles:



De otro lado, Nicola Porcella dice que entiende que debe ser incómodo para el piloto que Krayg Peña haya regresado al programa, pero se ‘picó’ y perdió los papeles.



“Sí, debe ser incómodo para Mario que venga Krayg y lo comience a hincar... pero Mario perdió ‘los papeles’ y ojo que él empezó, porque lo llamó ‘payaso’ y Krayg solo respondió”, finalizó

