Korina Rivadeneira: ¿Mario Hart todavía le genera dudas? [VIDEO]

Korina Rivadeneira afirmó que aún no se siente segura de darle un sí definitivo a Mario Hart y oficializar así su relación amorosa.



“Con Mario (Hart) aún no tenemos una relación. Creo que todavía nos falta conocernos más. Soy yo la que no desea equivocarse, fueron muchos años que estuve en una relación y ya aprendí. Uno puede conocer a las personas, pero lo mejor es hacerlo a fondo”, comentó Korina Rivadeneira respecto al piloto.



Durante la semana, Korina Rivadeneira respondió algunas preguntas en el confesionario de ‘Esto es guerra’, asegurando que confía en el piloto por todo lo que le ha demostrado. “Tengo confianza en él, no tengo dudas, pero aún vamos despacio”, añadió.

Por otro lado, dijo que no le interesa nada sobre la vida de Krayg Peña y le recomendó cambiar de actitud para ser mejor persona.



“Le puedo recomendar a ciertas personas (Krayg) que cuando pensamos en negativo no llegamos a nada bueno. Dice una frase: ‘lo que sale de tu boca, procede de tu corazón’... cambia eso, te hará mejor”, añadió Korina Rivadeneira.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.