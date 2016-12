Korina Rivadeneira sufre, pero no por Mario Hart: su familia en Venezuela la pasa mal

Korina Rivadeneira siempre se muestra alegre y feliz ante cámaras. Su juventud, sexys bailes, potente sonrisa y efervescentes ganas de vivir ocultan una tristeza que la llegada de la Navidad ha mostrado. Korina Rivadeneira está triste en el fondo, pero no por Mario Hart, a quien relacionan sentimentalmente.No, los motivos vienen de Venezuela, el país que la vio nacer y que ella ama más que a cualquier otro. Su familia sigue allá, sufriendo las locuras y sinsentidos creados por Hugo Chávez y potenciados por un descerebrado Nicolás Maduro.



Impotencia, tristeza, soledad, desgano. Todo esto se genera en Korina Rivadeneira cuando recuerda que tiene a su padre y a otros seres queridos en Venezuela, donde campea la escasez de productos esenciales y a violencia. "Me da impotencia, pero no tengo otra opción", dijo Korina Rivadeneira a las cámaras de América TV. "No tengo cómo ayudar y me da demasiada rabia por todo lo que están pasando", agregó Korina Rivadeneira mientras los ojos se le aguaban. Estas sensaciones se multiplican por mil cuando evoca a sus seres queridos. "Sobre todo me preocupa por mi papá y mi familia", agregó Korina.





A Korina Rivadeneira se le cortó la voz cuando tuvo que hablar de todo esto. "He pedido poder estar con mi papá el próximo año", confesó cuando se le preguntó por uno de los deseos navideños. "Le pido a toda la gente que me sigue que nos ayude y nos apoye a todos nosotros [los venezolanos] porque la estamos pasando muy mal".

Korina Rivadeneira la pasa mal por la situación de Venezuela, su país de nacimiento.

Korina Rivadeneira se hizo famosa en el Perú por su participación en la exitosa seria Al fondo hay sitio.