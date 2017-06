Korina Rivadeneira le envía este mensaje a venezolanos en Perú: ¡Quiero ayudarlos! [VIDEO]

La guerrera Korina Rivadeneira mandó un sentido mensaje a sus compatriotas venezolanos en Perú ahora que muchos se encuentran laborando en las calles. La modelo quiere ayudarlos a como de lugar.

Korina Rivadeneira mencionó que le gustaría ser una superheroína para brindar su apoyo a todos sus compatriotas. Recordemos que ella estuvo a punto de abandonar el país por unos problemas migratorios.

"Quisiera transformarme en superheroína y cambiar sus vidas. Hay personas que son profesionales y han estudiado muchísimo para ser lo que son y en este momento están sencillos, empezando desde cero", dijo Korina Rivadeneira en 'El Reventonazo'.



Korina Rivadeneira ayuda a venezolanos

"He pasado por esto, sé que es difícil. Lo bueno que el peruano es muy amable. Sigan adelante no hay mal que dure cien años van a regresar con sus familias si no, seguiremos luchando", añadió Korina Rivadeneira.



"Yo pongo de mi parte. Si me quieren escribir, voy a hacer todo lo que este en mis manos para ayudarlos", puntualizó muy emocionada la ahora esposa de Mario Hart.