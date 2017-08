¡Korina Rivadeneira se queda en Perú! Anularon resolución de expulsión

Se queda. Tras tantas idas y venidas, la modelo Korina Rivadeneira se quedará en nuestro país (al menos por ahora). Una resolución mostrada en Fama TV dio cuenta de que se deberá esperar una nueva decisión con relación a su caso, anulándose el dictamen que determinaba su expulsión y reponiéndose por mientras su condición migratoria anterior.



Tal como muchos conocen, el problema de Korina Rivadeneira con las autoridades peruanas tiene larga data y ha sido blanco de decenas de artículos. Sobre todo, ello pasaba cuando la extranjera se le ocurría disparar puyas por un presunto abuso cometido en su contra.



Hay que mencionar que no fueron pocas las personas que, por medio de sus redes sociales, pedían la ubicación de Korina Rivadeneira para su posterior expulsión del territorio nacional.

TAMBIÉN QUERÍA PARTIR

En los momentos más álgidos del caso de Korina Rivadeneira, Mario Hart se mostró muy solidario con su pareja. En esta línea, el otrora galán de Alejandra Baigorria y Leslie Shaw sostuvo que si ella era expulsada de Perú, él también se iba.



Este comentario, lanzado en diversos programas de farándula, motivó algunas burlas por parte de los usuarios en las redes sociales. Algunos pedían que él y Korina Rivadeneira fuesen sacados de Perú en el menor tiempo posible.

CRÍTICAS

En las redes sociales, ni bien salió en el mencionado espacio de Next TV, dispararon sus más fuertes dardos en contra de la decisión a favor de Korina Rivadeneira.



No fueron pocas las personas que afirmaron que esta noticia llega en la coyuntura del partido Perú vs. Bolivia, el cual acaparó la atención de todo el país. Además de ello, algunos dejaron manifestaron sus ansias de escuchar a Korina Rivadeneira.



Lo más probable es que la venezolana no tarde en contar cómo vivió sus días en la clandestinidad mientras su caso estaba en revisión. Solo habría que esperar a la aparición de Korina Rivadeneira en los medios.