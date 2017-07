Pese a estar en la clandestinidad desde hace varios días, Korina Rivadeneira desafió públicamente al superintendente nacional de Migraciones, Eduardo Sevilla, y le exigió que muestre pruebas de que el contrato de trabajo que adjuntó en su atestado migratorio es falso.



A través de dos videos publicados anoche en su cuenta de Instagram, Korina Rivadeneira retó a la mencionada autoridad a que “dé la cara” pese a que la modelo venezolana es la que se mantiene escondida desde que Migraciones emitió la orden de que abandone el Perú de manera inmediata.



“Sr. Eduado Sevilla, superintendente nacional de Migraciones, ¿dónde están las pruebas que mi contrato es falso? Porque ahora es por eso que usted me quiere deportar, ¿no? Con todo respeto, si usted tiene pruebas que mi contrato es falso, ¿por qué no da la cara?”, señala Korina Rivadeneira en su primer video.



“Sr. Eduardo Sevilla, superintendente nacional de Migraciones, si usted ha sido ya notificado por la fiscalía de Huaral acerca de la investigación preliminar en mi contra, ¿por qué no aplica el artículo 90 del reglamento de la ley de extranjería que me concede la condición migratoria suspendida y, por tanto, el derecho a residir en el Perú, tener carné de extranjería y poder trabajar?”, añade la esposa de Mario Hart en un segundo video.



Mario Hart prometió irse con Korina Rivadeneira

Un detalle a mencionar es que los videos publicados por Korina Rivadeneira en su cuenta de Instagram parecen haber sido grabados de un celular a otro, esto quizá como una especie de precaución para evitar que el móvil de la modelo venezolana sea rastreado y revele su actual ubicación.



Como se recuerda la Policía de Extranjería ya inició la búsqueda de Korina Rivadeneira para ejecutar la orden de Migraciones, que considera el caso de la venezolana como cerrado luego de que su defensa legal presentara más de una apelación para evitar que se proceda con su expulsión del Perú por falsedad de documentos.



Y eso no es todo, ya que los abogados de Korina Rivadeneira han anunciado que denunciarán al superintendente Eduardo Sevilla por abuso de poder si Migraciones insiste en la expulsión de la modelo venezolana de nuestro territorio e irán incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

