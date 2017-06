Korina Rivadeneira a Migraciones: "Han deteriorado mi imagen por completo" [VIDEO]

Korina Rivadeneira está más tranquila con su situación migratoria. A 6 días después de que venza su solicitud de refugiada en el Perú, el Segundo Juzgado Penal de Lima aceptó el hábeas corpus que presentó su defensa para que brinde su manifestación sobre su estado migratorio.

Korina Rivadeneira conversó con América Espectáculos y señaló que esperará a que el Superintendente de Migraciones se rectifique por todo lo dicho. Según la participante de Esto Es Guerra, Migraciones ha dañado su imagen.

"Han metido un hábeas córpus y hoy (ayer) he tenido que declarar al juzgado y me ha ido muy bien. Considero que me han comprendido porque sé y soy consciente que tengo toda la razón. Se han cometido muchos abusos y la verdad espero que salga el señor Eduardo Sevilla, superintendente de Migraciones, a rectificarse porque ha deteriorado mi imagen por completo", comentó Korina Rivadeneira.

Además, la participante de Esto Es Guerra sostuvo que, aunque el proceso es largo, demostrará que ella no ha hecho nada malo durante su estancia en el Perú. Incluso, Korina Rivadeneira, se mostró confiada en que Migraciones le dé la razón.

Korina Rivadeneira y su situación migratoria

