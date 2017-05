El matrimonio de Korina Rivadeneira y Mario Hart fue muy criticado por muchos peruanos en la redes sociales y más. Muchas personas manifiestan que todo el matrimonio fue una estrategia para lograr que la venezolana se pueda quedar en el país.



Katty Cachay, abogada de la 'veneca', manifestó la situación actual de su defendida en entrevista concedida a Canal N. Como se recuerda, Korina Rivadeneira y Mario Hart viajaron el día viernes 21 de abril a Huaral para casarse en compañía de sus familiares y amigos más cercanos.



"Fue notificada el día viernes 27 de abril. Sabíamos lo que iba a pasar. Lamentamos que se esté generando esto porque se están generando contra los derechos constitucionales de Korina Rivadeneira", manifestó Katty Cachay.



Mario Hart y Korina Rivadeneira en Huaral

"Korina Rivadeneira ingresó al Perú cuando tenía 17 años y entró con otra política migratoria", manifestó la abogada. En otro pasaje de la entrevista afirmó que "se ha dicho mucho que tiene seis inconsistencias, pero son subsanables".



"Trabajó siendo turista... es una irregularidad que con la nueva ley se sanciona con una multa, la anterior ley no contemplaba una sanción, solo decía que el turista no podía trabajar ni generar actividades lucrativas y no establecía cuál era la sanción".



En el documento emitido se ordena a la subgerencia para que emita la nueva orden de salida del país para Korina Rivadeneira.



"Al día de hoy no hay una orden de salida... tiene que irse pero no hay una orden", manifestó la abogada de Korina Rivadeneira.