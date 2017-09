Korina Rivadeneira: Critican que resolución a favor de la modelo se emita a minutos del Perú vs. Bolivia

La resolución que sentencia la expulsión de Korina Rivadeneira fue eliminada y todo el proceso vuelve a foja cero. Esta decisión del Poder Judicial despierta la sospecha de miles de usuarios, a quienes no les parece casual que se produzca a minutos antes del Perú vs. Bolivia.



Usuarios de Twitter y Facebook consideran que la resolución sale a minutos antes del partido de Perú vs. Bolivia porque de esta manera la atención no se concentrará en Korina Rivadeneira. "Aprovechar que la atención de todos está en el partido para sacar resolución a favor de Korina Rivadeneira es bastante sospechoso", se lee entre los comentarios.



Al parecer, Korina Rivadeneira ya sabía que se emitiría este fallo. Hace 22 horas, la modelo y exparticipante de Esto es Guerra le daba me gusta en Twitter a una foto con un mensaje bastante sugerente: "Dichosos los que ahora lloran porque mañana reíran".



La primicia de la decisión del Poder Judicial la dio el programa Fama Tv. Andrea San Martín, conductora del espacio televisivo, se refirió al tema: "Korina Rivadeneira podrá pasear por las calles sin ningún problema", indicó.

El atestado número 355-17 del 28 de febrero del 2017 emitido por la División de Extranjería de la Policía Nacional del Perú queda nulo. En el mencionado registro también queda sin efecto legal la orden de salida que pesaba sobre Korina Rivadeneira.



Además, el Poder Judicial ordena que se emita una nueva resolución administrativa conforme a los lineamientos expuestos en la presente sentencia. "Hasta que no se emita nueva decisión respecto a la situación migratoria de la modelo se ordena reponer la calidad migratoria de Korina Rivadeneira", se lee en el documento.



Los problemas de Korina Rivadeneira con Migraciones empezaron en febrero de este año, pero fue en junio que se agravo su situación en Perú. El 24 del mencionado mes, la Policía de Extranjería ordeno que la modelo saliera del país.



Desde esa fecha, Korina Rivadeneira decidió esconderse de las autoridades y afrontar todo el proceso desde la clandestinidad. La modelo se declaraba inocente y grababa videos donde increpaba a los funcionarios de Migraciones.

Aprovechar que la atención de todos está en el #PeruvsBolivia para sacar resolución a favor de Korina Rivadeneira es bastante sospechoso — Yerson Collave (@YersonCollaveG) 1 de septiembre de 2017

Sería una tremenda coincidencia que anulen orden de expulsión de Korina Rivadeneira a pocas horas del #PeruvsBolivia — percy vargas (@PercyVargas) 1 de septiembre de 2017

Orden de captura de Korina Rivadeneira es anulada. ¿Y los profesores, asesinatos en el centro de Lima? Solo esperaron este día para hacerlo. — Ángel Villanueva (@TomBelfort2) 1 de septiembre de 2017