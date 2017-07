¡Le siguen los pasos! La Policía de Extranjería llegó hasta el departamento de la venezolana Korina Rivadeneira para hacer cumplir la orden de expulsión que determinó Migraciones. Como se recuerda, la modelo fue sancionada por haber falseado documentos para lograr la residencia.

El programa 'Cuéntamelo Todo' reveló imágenes exclusivas en las que se puede ver como la Policía intenta dar con el paradero de Korina Rivadeneira en Lima.

Viviendas en Miraflores, Surco y Chorrillos fueron hasta donde la Policía de Extranjería para 'invitar' a Korina Rivadeneira a que abandone el país luego de la cancelación de su residencia.

Korina Rivadeneira

DESDE LA CLANDESTINIDAD

Korina Rivadeneira pasó a la clandestinidad. La 'veneca' dejó en claro esta situación a través de un mensaje en video en el que se mostró asustada porque la Policía ya estaría buscándola.



"La Policía me está buscando en este momento, cosa que me tiene muy mal y muy asustada, pero quiero que sepan que yo no he hecho nada malo y que no merezco lo que me está pasando", dijo Korina Rivadeneira en video emitido este lunes por la noche en el programa Beto a Saber de ATV.



Como se recuerda, Migraciones confirmó que el caso de Korina Rivadeneira está considerado como 'cerrado', luego de que la defensa de la modelo presentará más de una apelación para evitar que procediera su expulsión del Perú por irregularidades en la información que presentara a las autoridades para lograr obtener su residencia.