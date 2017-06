Korina Rivadeneira: "Estoy tranquila, sé que todo va a terminar bien"

‘Tranquila’, así dijo sentirse Korina Rivadeneira después que el Ministerio de Relaciones Exteriores le negó la solicitud de refugio y se rectificara, por parte de Migraciones, la cancelación de su visa de residencia.

“Hay cosas que no existen, que no entiendo por qué hablan tanto. No puedo dar más declaraciones de mi caso porque no lo tengo permitido. Malinforman siempre y eso no está bien. Soy consciente de que nada está pasando y nada malo va a pasar porque hay una serie de procesos que deben cumplirse”, señaló Korina Rivadeneira.

“Estoy tranquila porque por ahora todo está bien y sé que todo va a terminar superbién. Ya fui a dar la declaración, no tengo otra cita más”, agregó Korina Rivadeneira, quien no asistió a la Corte Superior de Justicia de Lima Este para rendir su manifestación por el ‘habeas corpus’ que presentó.

Korina Rivadeneira: rechazan solicitud de refugiada

Además, a través de sus redes sociales, Korina Rivadeneira afirmó que no ha presentado documentación falsa a Migraciones.



Por último, Korina Rivadeneira demandó a la Superintendencia Nacional de Migraciones por dañar su imagen y solicitó que su caso sea nuevamente revisado .



A pesar de todos sus problemas migratorios, Korina Rivadeneira se deja ver en las redes totalmente calmada disfrutando de momentos de relajo en la peluquería. ​