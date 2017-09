Korina Rivadeneira: ¿Cuántos días estuvo en la clandestinidad y qué hacía mientras estaba escondida? [VIDEO]

El 04 de Julio, Migraciones emitió la orden de salida de la modelo Korina Rivadeneira de Perú. La venezolana decidió evadir a la justicia y esperar desde la clandestinidad que una acción de amparo en el Poder Judicial anule la orden. Dos meses y 22 días después, la modelo consiguió lo que quería ¿Qué hizo en todo este tiempo?



Korina Rivadeneira publicó un video el 05 de julio donde expresaba que no se entregaría a la Policía de Extranjería y que afrontaría su proceso desde la clandestinidad."Les cuento que la policía me está buscando en este momento, cosa que me tiene muy mal y muy asustada, pero quiero que sepan que yo no he hecho nada malo, que no merezco lo que me está pasando", dice la venezolana.



Korina Rivadeneira decidió proclamar su inocencia con varios videos que publicaba en sus redes sociales desde la cladestinidad. El segundo video lo realizó el 07 de julio, dos días después del primero.



En esta grabación, Korina Rivadeneira aparece más desafiante e increpa al al Superintendente Nacional de Migraciones, Eduardo Sevilla, que dé la cara. "¿Dónde está las pruebas que mi contrato es falso? Es por eso que usted me quiere deportar ¿no? Con todo respeto si usted tiene pruebas que mi contrato es falso ¿por qué no da la cara?”, se le escucha decir a modelo.

Korina Rivadeneira está en la clandestinidad.

A pesar de que estaba en la clandestinidad, Korina Rivadeneira no dejaba de publicar en redes sociales, en especial, en Instagram. Su actividad en el mes de agosto es casi de una publicación diaria, donde expresaba su preocupación por Venezuela y hacía hincapié a su falta de libertad.



Mario Hart, esposo de Korina Rivadeneira, también expresaba que sufría mucho porque no podía disfrutar de su matrimonio con la modelo debido a la orden de salida que pesaba sobre venezolana. La modelo le escribió unas palabras al piloto por su cuarto mes de casados, dos meses los pasaron alejados debido a la situación de la chica reality.



Korina Rivadeneira también incursionó en el mundo de los Instagramers mientras estuvo en la clandestinidad. El 16 de agosto publicó videos en Instagram donde ironizaba acerca de los celos que sentía por Mario Hart.



La última semana de Korina Rivadeneira en la clandestinidad, es decir desde el lunes 28 hasta el 31, la modelo publicaba frases triunfantes en Instagram, es que ella ya sabía desde el lunes pasado que el Poder Judicial falló a su favor y le permitía quedarse en Perú. Aquí puedes ver sus publicaciones más emblemáticas mientras estaba escondida de la Policía de Extranjería.



¿¿¿ C E L O S A Y O ??? ¡¡¡CERO!!! 😁😇. PARTE III ✅ Una publicación compartida de Korina Rivadeneira 🌺Free Soul🌺 (@rivadeneirak) el 16 de Ago de 2017 a la(s) 6:05 PDT

Mario Hart reaparece en TV y habla sobre Korina Rivadeneira

✨✨✨✨✨✨DIOS✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ESCUCHASTE MI SÚPLICA✨✨✨✨✨✨✨✨NO PODÍA SOPORTAR UN DÍA MÁS TU LO SABES ✨✨✨✨✨✨✨ estos videos antiguos muestran un mínimo de felicidad y paz que siento . ✨✨✨GRACIAS✨✨✨ Una publicación compartida de Korina Rivadeneira 🌺Free Soul🌺 (@rivadeneirak) el 31 de Ago de 2017 a la(s) 6:41 PDT