Korina Rivadeneira se estrena como youtuber desde la clandestinidad  [VIDEO y FOTOS]

La modelo Korina Rivadeneira se encuentra en la clandestinidad desde hace un mes y medio, pero eso no le impide cumplir sus metas. La ex participante de Esto es Guerra se estrena como youtuber y graba peculiares videos sobre los celos.



Korina Rivadeneira le dio la noticia a sus seguidores por su red social favorita Instagram. La venezolana que continúa perseguida por la Policía de Extranjería no se amilana y graba videos donde ironiza sobre los celos que siente por su esposo, el piloto Mario Hart.



En el video, Korina Rivadeneira se encuentra sobre una cama y dice que sólo le permite salir los lunes a su esposo con sus amigos. "Muy peligroso es que salga el fin de semana con la inseguridad", afirma la modelo.



Korina Rivadeneira también afirma que no es celosa solo que de vez en cuando le revisa el celular a su esposo y le borra contactos, en especial mujeres. Mira la incursión de la modelo en el mundo del YouTube aquí.



Korina Rivadeneira y Mario Hart se casaron en abril de 2017. Desde esa fecha la pareja no ha podido disfrutar de su relación debido a la orden de captura que tiene la venezolana debido a irregularidades en su condición migratoria.



¿¿¿ C E L O S A Y O ??? ¡¡¡CERO!!! 😁😇. PARTE III ✅ Una publicación compartida de Korina Rivadeneira 🌺Free Soul🌺 (@rivadeneirak) el 16 de Ago de 2017 a la(s) 6:05 PDT