Krayg Peña reveló que las constantes peleas y sus celos fueron determinantes para el fin de su relación con Korina Rivadeneira y cree que ella sí está enamorada de Mario Hart.



“Creo en su amor, respeto su relación. Yo sí creo que está enamorada”, dijo Krayg Peña para ‘El Reventonazo de la Chola’.

​

El ‘guerrero’ contó que ya tenían problemas en su relación y que Korina fue la razón por la que se quedó en Perú. “Yo me quedé por ella. Todo terminó por una serie de peleas, mis celos, muchas cosas acumuladas y me di cuenta de que ya no era una pelea, sino que había una persona (Mario) y no iba a regresar”, aseguró Krayg Peña.



Asimismo, señaló que en un principio la rivalidad con Marío Hart se dio por la ‘veneca’. “Estaba dolido pero luego pasó a ser un tema entre él y yo”, enfatizó Krayg Peña.



De otro lado, dijo que tiene miedo de irse del Perú y regresar a Venezuela porque tanto él como su familia han sido víctimas de robos y secuestros.

