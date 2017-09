No lo olvida. Krayg Peña no deja atrás aquel mensaje que envió el papá de Mario Hart al Superintendente Nacional de Migraciones, Eduardo Sevilla, pidiendo que lo saque del Perú por, supuestamente, molestar a Korina Rivadeneira.

En una entrevista hace unos meses con Cuarto Poder, Eduardo Sevilla mostró unos mensajes vía Whatsapp que el papá de Mario Hart, el señor Mario Hart Potestá, le envió para que lo ayude con el 'veneco Krayg Peña'.

"Pidiéndote sacar al veneco de Krayg Peña, alguien que está perturbando a la novia de mi hijo, también venezolana. ¿Puedes darme una mano?", se puede leer en el mensaje que envió Mario Hart Potestá al Superintendente de Migraciones.

Krayg Peña sobre el papá de Mario Hart

Por esos mensajes, Krayg Peña manifestó que es bastante claro no solo para él sino para todos los que ven los mensajes, cuáles eran las intenciones del papá de Mario Hart. Debido a esto, manifestó que el señor fue uno de los factores para que se inicien las investigaciones a los extranjeros.

"La cosa es al revés. Creo que gracias a él, según las cosas que he visto en los mensajes en la TV, casi me botan. No casi me salvan, casi me botan. Esa era su idea por lo menos. Eso se vio en los mensajes y no creo que lo diga yo, sino todo el mundo, todo el Perú sabe que gracias a él empezó todo esto", manifestó Krayg Peña.

El venezolano sorprendió al declarar que está evaluando tomar acciones legales contra Mario Hart Potestá por intentar botarlo de Perú. Incluso, Krayg Peña dijo que ya conversó con su abogado para que lo asesore sobre qué acción seguir.

"En este tema, mi abogado ya me está diciendo qué es lo mejor que yo puedo hacer. Si tomar acciones legales en su contra. No por tratar, por perjudicarme. Porque eso no es tratar, eso sí es perjudicarme totalmente. Voy a ver qué es lo que voy a hacer con él", declaró el exparticipante de Esto Es Guerra.

Finalmente, Krayg Peña dejó en claro que este proceso legal contra el padre de Mario Hart iniciaría apenas regularice sus trámites pendientes. Pero eso sí, haga o no haga algo en su contra, sabe que siempre contará con el karma.

"Esos mensajes están demasiado claros. En esos mensajes incluso me dice 'veneco', que es como medio despectivo a mi parecer. No sé por qué, pero bueno cada quien tiene lo que merece. Igual hay una cosa que se llama karma y todos lo conocemos. Aparte hay algunas acciones legales que se pueden tomar. Así que estoy analizando eso. Eso será después que resuelva mis papeles. Por ahora estoy tranquilo, estoy por la vía legal", puntualizó Krayg Peña.

