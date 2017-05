Krayg Peña revela que se quedó en Perú por Korina Rivadeneira [VIDEO]

El guerrero Krayg Peña visitó el set del 'Reventonazo de la Chola Chabuca' para revelar algunos detalles de lo que fue el fin de su relación con su compatriota Korina Rivadeneira, ahora esposa de Mario Hart.

El venezolano reconoció que sufrió tras su rompimiento con Korina Rivadeneira pues se dio cuenta de que iba a quedarse solo en Perú. "Me costó bastante, fue muy duro", dijo.

Krayg Peña reconoció también que en el inicio que Korina Rivadeneira fue su motivo para quedarse en Perú. "Me quedé en Perú, en su momento, por ella", agregó.

"Me di cuenta de que ya no era una pelea si no que había una persona y ya no iba a regresar. Me quedé solo en Perú", agregó visiblemente conmovido.