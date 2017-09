¿Kylie Jenner embarazada? TMZ reveló que ella estaría esperando su primer hijo [VIDEO]

¿El clan Kardashian está por crecer? Esta es una pregunta que muchos se están haciendo en las redes sociales luego de un reporte de TMZ que indicaba que Kylie Jenner estaría embarazada de su pareja, el rapero Travis Scott.



Sí, leíste muy bien. La hermana menor de Kendall Jenner, la cual aparece en el nuevo videoclip de Fergie, estaría esperando a su primer bebé. Cabe mencionar que el medio que reveló la exclusiva ya ha confirmado la gestación de Kylie Jenner, pero todavía muchos otros portales toman con pinzas la información.



Y es que la joven, de tan solo 20 años, y el cantante no han salido a confirmar el tema. Kylie Jenner tampoco ha subido un post en sus redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores.



¿NUEVA MAMÁ O TODO ES PURO HUMO?

People también buscó datos del supuesto embarazo de Kylie Jenner y fuentes no le faltaron. Según estos ‘topos’, la joven pareja estaría muy feliz con este acontecimiento.



Cabe mencionar que ellos trataron de conseguir una confirmación oficial de esta noticia, pero los representantes de Kylie Jenner o Travis Scott no contestaron sus comunicaciones.

Debemos recordar que ellos comenzaron a salir poco después de que la chica terminara su romance con Tyga, otro rapero que no habría tenido una buena relación con la familia de Kylie Jenner.



¿CON ÁNIMOS?

Recientemente, Kylie Jenner conmovió a millones de personas en las redes sociales con una foto que subió a su cuenta de Instagram. En esta sostenía a una niña de poco tiempo de nacida.



La menor en la foto es una niña peruana que fue beneficiada del programa Smile Train, el cual motivó la visita de Kylie Jenner y su mamá a Perú hace unos meses.