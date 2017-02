Lady Guillén arremete contra invitado que denunció lado oscuro de 'Tengo algo que decirte' [VIDEO]

Lady Guillén se refirió al joven que denunció malas prácticas de su equipo de producción, el pianista y profesor de música Brian Power. La conductora de 'Tengo algo que decirte' utilizó sus redes sociales para referirse a las críticas del joven.



Lady Guillén indicó que hay hombres que son artistas para hacerse las víctimas, en referencia al pianista Brian Power, quien expresó su preocupación por el formato del programa. La conductora y bailarina se mostró incómoda con las críticas del joven.



"Algunos hombres son artistas para portarse como víctimas, soy una mujer que me ganado el respeto, confianza con mis actos. Trato a todos con el respeto que se merecen, y cuando no: les digo sus verdades, tengo muy claro quien soy y que quiero hacer. ¡caso cerrado! Gracias por todos sus mensajes en mi página, inbox, trato de leer sin olvidarme de ninguno, todos los casos que cuentan, les pido que dejen su números para mi equipo de investigación pueda atender sus historias”; escribió Lady Guillén en su cuenta de Twitter.

Brian Power fue contactado por la producción del programa de Lady Guillén porque su ex pareja quería verlo. El joven pianista no sabía que se trataba de su ex pareja, pensaba que quien lo estaba contactando era algún ex alumno de la ONG Sinfonía por el Perú en la que enseñó hasta diciembre de 2014.



En su cuenta de Facebook, Brian Power acusa a la producción del programa de grabar la fachada de su casa sin su consentimiento. El 8 de febrero, día que el pianista acude el programa, se muestran los al rededores de su casa en televisión nacional. Esto podría hacerlo blanco de amenazas.



"Debo además expresar mi más alta preocupación sobre la plataforma que Latina.pe ha confiado a Lady Guillén y su equipo de producción puesto que resulta que así sin más uno puede ir, contar una historia y obtener la identidad, ubicación y presencia de otra persona sin ningún chequeo aparente. Pregunto: ¿Qué habría pasado si yo hubiera huido de una acosadora obsesionada conmigo? ¿Si un agresor quisiera ubicar a sus víctimas basta con ir donde Tengo algo que decirte? El potencial dañino y destructivo de esta plataforma es muy alto y alarmante", se lee en la denuncia del joven en Facebook.