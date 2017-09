Clavito y su Chela deja plantada a Lady Guillén y ella lo destruye con fuerte comentario EN VIVO [VIDEO]

Robert Muñoz, cantante de Clavito y su Chela, y su pareja, la bailarina Andrea Fonseca, se presentarían en el programa Tengo algo que decirte para hablar sobre el escándalo en el que están envueltos. No obstante, el cumbiambero y su pareja no asistieron a la entrevista.



Lady Guillén, conductora del espacio televisivo, se sintió muy mortificada y arremetió contra el cantante, quien había estado minutos antes en el programa "Amor, amor, amor". "Me parece una falta de respeto que se hayan comprometido en conversar conmigo de esta denuncia tan grave y no vengan",expresó Guillén.



La conductora de "Tengo algo que decirte" sugirió que Robert Muñoz no quería ser entrevistado por ella porque le tenía miedo. "Yo quería que me mires a los ojos y me cuentes la verdad, tu versión de los hechos", dijo Lady Guillén.



La conductora continuó sugiriendo que Robert Muñoz prefería otro tipo de entrevistadores. "Mi trabajo es entrevistarte, salvo que tú quieras que alguien te entreviste y te pase por agua todo tu versión, yo no quiero pensar eso", indicó con ironía, Lady Guillén.

Lady Guillén se refiere a Clavito y su Chela

El cantante se comunicó por teléfono con la conductora para disculparse por no asistir a la entrevista. El intercambio de palabras entre Robert Muñoz y Lady Guillén se volvió tenso cuando ella le recordó que él dijoque iba a ajusticiar a su pareja, la bailarina Andrea Fonseca.



Al cantante no le gustó nadita que Lady Guillén le recordará este suceso y respondió con sorna. "Gracias por tus estudios, Lady, gracias por tu contribución, por tu apreciación, me equivoqué al escoger el termino, ya me disculpe", dijo Robert Muñoz.



Lady Guillén le preguntó a Robert Muñoz por su relación con el cantante Luiggi Carbajal, Clavito le indicó a la conductora que esas respuestas ya las dio en otros programas. "Estoy ocupadito, me escape para atender el teléfono", explicó el cumbiambero.



Robert Muñoz le colgó el teléfono a Lady Guillén cuando la conductora le preguntó cuando visitaría su programa. "Parece que no sabes valorar que yo este saliendo de una reunión para atender esta llamada, no voy a ir", dijo el cantante.









Clavito y su chela llama a Lady Guillén

Clavito le cuelga el teléfono a Lady Guillén